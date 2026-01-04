中国で映画産業を管轄する国家電影局は2026年1月1日、2025年の映画興行収入が前年比21．95％増の518億3200万元（約1兆1600億円）となり、そのうち国産映画の興行収入は412億9300万元（約9240億円）で、全体の79．67％を占めたと発表しました。また、統計によると2025年に中国で制作された劇映画は計511本に上りました。また、ネットプラットフォームのデータによると、2026年元日期間（1月1日〜1月3日）の総興行収入は1月1日午前10