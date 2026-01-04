タレントの辻希美（38）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。第5子出産で一番の思い出を明かした。25年3月に第5子妊娠を発表し、同年8月に女児を出産した辻がゲスト出演。夫・杉浦太陽、杉浦と20年来の仲の俳優・小池徹平も出演し、妊娠、出産、育児に関するトークを展開した。「今回の出産で一番の思い出は?」と聞かれた辻は「一番の思い出は…やっぱり家族総出で立ち会い出産できたこと」とした。