「京都金杯・Ｇ３」（４日、京都）リゲルＳを完勝し、充実一途のランスオブカオス。３日朝は、栗東坂路を軽快に駆け上がり、ゲートの駐立まで確認した。奥村豊師は「変わりなく来ていますよ」とうなずく。昨年は重賞初制覇に加え、ＮＨＫマイルＣ５着と改めて非凡な能力を証明した一年となり、「ハンデは見込まれましたが、克服して着実に階段を上っていきたい」と力強い指揮官。最内枠から２つ目のタイトルを手に入れる。