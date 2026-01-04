ソフトバンクの斉藤和巳2軍監督（48）が本紙の単独インタビューに応えた。1軍投手コーチ、4軍監督、3軍監督を歴任し、2026年シーズンからリーグ再編で話題の2軍戦を指揮する。筑後ファーム施設の練習環境やコーディネーター制の強み、さらに現役時代から聞き続けてきた「王イズム」の真意など大いに語った。（取材、構成・井上満夫）――2軍監督に就任し、重要視している役割や使命は何ですか。「正直なところ、一概にま