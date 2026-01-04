ＪＲＡは３日、サウジＣ・Ｇ１（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）に予備登録したＪＲＡ所属馬を以下の通り発表した。ウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木）、エルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴）、クラウンプライド（牡７歳、栗東・新谷）、サンライズジパング（牡５歳、栗東・前川）、シンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀）、ダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保）、テンカジョウ（牝５歳、栗東・岡