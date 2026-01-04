◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝東福岡21―17東海大相模（2026年1月3日東大阪市・花園ラグビー場）東福岡は10点差を逆転して2大会ぶりの4強入り。花園通算100勝に王手をかけた。3点を追う後半26分に途中出場のSH橋場がトライラインまで10メートルのラックから、持ち出して左中間に逆転トライ。「スーパーサブの役割を果たせた」とうなずいた。父の直樹さんは東農大二（群馬）で91年度の8強に貢献した。「とにかく