◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝東海大大阪仰星22―32桐蔭学園（2026年1月3日東大阪市・花園ラグビー場）東海大大阪仰星（大阪第1）は22―32で桐蔭学園（神奈川第1）に敗れ、史上初となるノーシードからの優勝を逃した。前回大会の決勝と同一カード。劣勢を強いられた中、12―32の後半30分から2トライを挙げる意地を見せ、主将の高校日本代表候補CTB東佑太（3年）は「最後の2トライは今後の仰星につながると思い