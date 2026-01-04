「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）マイネルオーシャンは決戦前日の３日、朝一番に美浦坂路下の角馬場で軽めの運動を行って最終調整を終えた。鹿戸師は「いつもと同じ雰囲気です。変わりなく来ていますよ」と順調な調整を伝える。直近３戦で２勝。「昨春から着けたブリンカーが、ようやくかみ合ってきたみたい。今回はハンデにも恵まれたし、絶好調のジョッキーが乗ってくれるからね。楽しみ」と、大井所属の矢野貴との初コン