◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝国学院栃木7―14大阪桐蔭（2026年1月3日東大阪市・花園ラグビー場）前回大会4強の国学院栃木（栃木）は大阪桐蔭（大阪第3）に7―14で敗れ、準決勝進出を逃した。先制トライを許しながらも同点とし、なおも持ち味に展開力を生かして戦ったが、あと一歩及ばなかった。高校日本代表候補のCTB福田恒秀道（3年）は「日本一になるために（国学院栃木に）入ってきたので、3年間で達成でき