「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）本格化ムードだ。目下４連勝中のカネラフィーナは３日朝、美浦坂路で４Ｆ６５秒４−１６秒１をマークして最終調整を終えた。手塚久師は「順調だね。馬体重も前走と同じくらいで出せそう」とうなずく。２歳のデビュー時から２０キロも馬体を増やした点に「だいぶしっかりしてきたよ」と目を細める。３枠３番の好枠には「内で良かった。他馬の目標にされやすい脚質だけど、うまく流れに乗って