◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝御所実12―23京都成章（2026年1月3日東大阪市・花園ラグビー場）5大会ぶりに8強入りした御所実（奈良）は京都成章（京都）に12―23で敗れ、準決勝進出を逃した。0―18で折り返した後半3分、高校日本代表候補LO津村晃志（3年）がモールを抜け出してトライ。試合終了間際に意地のトライで得点を重ねるも、6大会ぶりの4強進出とはならなかった。試合後、津村は「初めての第1グラウ