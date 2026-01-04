ＪＲＡは３日、２５年度のＪＲＡ賞調教師・騎手部門の受賞者を発表した。調教師部門では６１勝で最多勝利調教師に輝いた杉山晴師が優秀技術との２冠を達成した。騎手部門ではルメールが騎手大賞に輝き、勝利度数、勝率、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点で決定するＭＶＪは戸崎圭が獲得した。なお競走馬部門は６日の選考委員会後に発表される。※ＪＲＡ賞授賞式は２６日に都内ホテルで行われる予定。【２０２５年