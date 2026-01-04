日本ハムで今季プロ19年目を迎える宮西尚生投手（40）と、18年目の中島卓也内野手（34）がFビレッジの商業施設「サニーテラス」にあるイタリアン「アンティーカ・ピッツェリア・ダ・ミケーレ北海道」で新春対談を行った。「ミヤタクコンビ」の爆笑トークを2回目をお届けする。（取材・構成＝清藤駿太）――昔、宮西選手は中島選手に投手への声かけのタイミングをみっちり教えていたと。宮西それこそ（田中）賢介さんが（