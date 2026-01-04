「京都金杯・Ｇ３」（４日、京都）重賞初制覇を狙うガイアメンテは３日朝、角馬場を３周し最終調整を行った。榎本助手は、「順調ですよ。何の問題もなく来られています」とうなずく。「２走前に中山に連れて行った時は、体調がいまひとつでしたが前走は良くなっていましたね。今回は放牧を挟みましたが、もう一段良くなっている雰囲気で不安はありません」と納得の表情を浮かべた。