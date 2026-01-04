日本テレビ系で今年10月期に連続ドラマ化(放送枠未定)される池井戸潤原作『俺たちの箱根駅伝』の主演が、大泉洋に決まった。日本テレビの『箱根駅伝』中継チーフプロデューサー・徳重亮を演じる。大泉洋原作の『俺たちの箱根駅伝』は、日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家池井戸潤氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦