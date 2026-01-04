【モデルプレス＝2026/01/04】NEWSの小山慶一郎が、1月4日21時より放送されるフジテレビ系「うちの弁護士はまたしても手がかかる」に出演することが決定。13年ぶりに同局のドラマに出演する。【写真】NEWS小山が演じるチャラいマネージャー◆小山慶一郎、13年ぶりフジドラマ出演決定本作は2023年10月期の金9ドラマとして放送された「うちの弁護士は手がかかる」最終回の続きを描くスペシャルドラマで、2年ぶりに一夜限りの復活を果