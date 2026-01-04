キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。 今回は店員の逆ギレ接客を紹介。店員に「あんたがね」と言われた女性が思ったこととは――。※※※※態度が悪い店員に文句を言ったところ、まさかの反撃を受けた、というエピソードが寄せられた。投稿を寄せた女性（70歳〜／ホテル接客業）は、回転寿司に行ったときのエピソードを綴った。そこは「一応有名なお店」らしく、おそらくチェーン店