キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は不倫女への逆襲劇だ。女の「離婚してください」という要求に、40代女性は「子ども3人と旦那はセット」と宣告。泥棒猫を完全沈黙させた驚愕の撃退法とは――。※※※※パートナーの不倫相手からいきなり電話がかかってきたら、大抵の人は動揺してしまうだろう。しかし、投稿を寄せた40代女性は、毅然とした態度で言い返し、結果的に撃退す