「基本的に正社員が神で非正規社員は道具でした」――。大阪府の60代男性（サービス・販売・外食）は、「以前勤めていた職場」のひどい実態について投稿を寄せた。男性が非正規スタッフとして勤めていたのは、大規模な医療施設に常駐し、自社製機器のメンテナンスや清掃、配膳などの雑務を請け負う会社だった。現場では少数の正社員が大多数の非正規を管理する体制だったが、正社員たちの素行はあまりに酷いものだった。「現場の正