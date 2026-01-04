◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を５時間１８分８秒の新記録で制した青学大が、復路も５時間１９分２６秒の新記録で勝ち、１０時間３７分３４秒の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。２分３３秒差の２位の国学院大は、チーム史上最高成績で、しかも、従来の総