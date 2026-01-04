全国高校ラグビー 第５日 （３日・花園ラグビー場）大阪桐蔭１４ー７国学院栃木準々決勝が行われ、４強が出そろった。大会史上６校目の３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第１）は前回決勝再戦で、ノーシードから勝ち上がった東海大大阪仰星（大阪第１）を３２―２２と返り討ち。大阪桐蔭（大阪第３）は国学院栃木を１４―７で振り切った。５日の準決勝は３大会連続の「桐蔭対決」となった。終盤の嫌な流れを断ち切った。同点の後半