俳優の仲野太賀（３２）が戦国武将の豊臣秀長を演じるＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）がきょう４日にスタートする。これまで「篤姫」（２００８年）、「花燃ゆ」（１５年）や朝ドラ「らんまん」（２３年）などを手がけたチーフ演出の渡邊良雄氏が魅力を語った。尾張の農家に生まれた秀長と、兄の秀吉（池松壮亮）が夢と希望を胸に天下統一へ突っ走る下克上ストーリー。初回「二匹の猿」では、兄弟げんかも描か