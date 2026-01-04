２０２６年園田競馬の幕開けを告げる恒例のハンデ重賞、第６８回新春賞が１月３日、園田競馬場のダート１８７０メートルで１２頭で争われ、３番人気のラッキードリーム（笹田知宏騎手）が逃げ切って１３度目の重賞制覇を果たした。ナムラタタ（吉村智洋騎手）の追い込みを振り切り、明け８歳馬が２４年１２月の金盃トライアル以来の２１勝目を挙げた。２３、２４年の兵庫最優秀中距離馬に輝いたラッキードリームが約１年ぶりの