女優の藤原紀香（５４）が、スマートフォンなどで利用できる「京都嵐山オーディオガイドアプリ（仮）」（２月リリース予定）のナレーションを担当することが３日、分かった。観光名所だけでなく、歴史や文化も紹介するアプリ。京都に思いをはせて着物姿で収録に参加し、「歴史背景を知ることで、ただ見るだけの旅ではなく、学びがあり、心に感じることがある。刺激を受けて観光ガイドの概念が変わりました。修学旅行の方々にも