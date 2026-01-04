日本ハムの北山亘基投手（２６）が３日、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、５年目を迎える今季の抱負を語った。昨季、キャリアハイをマークした要因の一つが、ドジャース・山本由伸投手（２７）も行う独自のトレーニング法「ＢＣエクササイズ」。その効果や門下生としての使命を激白した。（取材・構成川上晴輝）＊＊＊＊―自信に満ちた２６歳が丁寧に言葉を紡いだ。昨季はキャリアハイの９勝、リーグ２位の防御率