3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が、4日午後9時から放送されるフジテレビ系スペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』で、スペシャルドラマ『ラッキーセブン スペシャル』（2013年1月3日放送）以来、13年ぶりに同局ドラマに出演することがわかった。【写真】大盛況！観客と触れ合う小山慶一郎今作はムロツヨシ主演、2023年10月期の金9ドラマとして放送された『うちの弁護士は手がかかる』最終回の続きを描くス