きょう4日・日曜日は、大陸から高気圧が張り出し、冬型の気圧配置は西から緩んでいく見通しです。西日本から東日本の太平洋側は、おおむね晴れるでしょう。多少の雲はありますが、日中は日差しの届く所が多くなりそうです。空気の乾燥が進むため、火の取り扱いにご注意ください。一方で、日本海側の地域や北日本は、曇りやすい空模様となりそうです。北陸から北日本にかけては、冬型が続くため、断続的に雪が降るでしょう。特に午