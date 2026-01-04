アイドルグループ「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」の猪狩蒼弥（２３）が、３日深夜放送の「サンド屋台」（ＴＢＳ系）に出演。デビューまでの過酷な道のりを語った。中学生のころから、日比谷の劇場・シアタークリエでライブをしていたという猪狩。「そこでいい公演だと、ご褒美で出前（のラーメン）を頼んでもらえる」というが、「うちの事務所ってシビアなので（ラーメンを）『この子は頼んでいいけど、あなたはミスをしたのでダメで