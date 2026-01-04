ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者は３日（日本時間４日）に自身のＸ（旧ツイッター）でポスティングシステムでのメジャー移籍を目指していた巨人・岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと電撃合意したと速報した。４年総額６０００万ドル（約９４億円）。「日本スター三塁手・一塁手の岡本和真がブルージェイズに移籍、チームを強化」「４年契約６０００万ドル」複数の米メディアによればオプトアウト（契約破