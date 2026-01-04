中日・井上監督がDeNA・藤浪に対し、右打者を起用する考えを明かした。「今年からはもう普通にいきますよ。（細川も）出しますよ」。昨年8月31日の対戦では、左8人を並べた打線が3回まで完全投球を許すなど7回零封を許し、NPB復帰後初勝利を献上。藤浪攻略へ“出し惜しみ”しない構えだ。チームとしても“天敵”だ。DeNAには昨季8勝17敗で5年連続負け越し中。指揮官は「苦手意識を持ちすぎている」と指摘し、「なぜ打たれるの