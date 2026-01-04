オリックス・岸田監督が、昨季は移籍後最少の50試合出場にとどまった森友に奮起を促した。「存在感だけでも、チームにとって大きな戦力。バットの方でもキャッチャーでも大暴れしてくれたら」昨季はオープン戦で右腹斜筋の筋損傷を発症して開幕に出遅れ、7月にも「右ハムストリングの筋損傷」で離脱。加入後いずれもワーストとなる打率・205、1本塁打、14打点にとどまった。巻き返しに燃える主砲は、秋季キャンプに志願参加。