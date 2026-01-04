【ローマ共同】イタリアのメローニ首相は3日の声明で、米軍によるベネズエラ攻撃を巡り、軍事行動による体制転換を図るべきではないとする一方、麻薬密売に関与する国家主体などに対する「防衛的な介入は正当」だと理解も示した。メローニ氏は不法移民排斥などで共通点のあるトランプ米大統領と良好な関係を築いている。