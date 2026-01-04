巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約合意したことが３日（日本時間４日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄条項）は入っていないという。メジャー契