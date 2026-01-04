【サンパウロ共同】ベネズエラ政府系メディアによると、ロドリゲス副大統領は3日「この国の大統領はマドゥロ氏しかいない」と述べ、米国に解放を要求した。米国の目的は「エネルギーや天然資源を掌握する」ことにあると批判した。