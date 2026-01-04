DeNAから移籍したロッテのジャクソンが今季の目標を「パ・リーグで最多奪三振を獲得し、チームのリーグ優勝に貢献すること」と定めた。昨季までの来日2年間は50試合で18勝14敗、230奪三振。米国では週5日のトレーニングに励んでおり「まだ詳しくは言えないけど、新しい球質の球種の開発にも取り組んでいる」と明かし、「春のキャンプでチームメートやファンの皆さんにお会いし、千葉の街を知っていくのが今からとても楽しみだ