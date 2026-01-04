過去10年で傾向を探る。☆人気1番人気は【4・0・2・4】と優勝馬の数はトップ。3、4番人気が各2勝。2、5番人気が各1勝。6番人気以下の優勝はない。☆前走距離2000メートル組が【6・7・7・62】と強い。次いで1600メートル組が【3・0・0・11】。1800メートル組は【0・1・2・27】と低調。☆枠順青帽の4枠が【3・3・0・14】で優勝馬数＆連対数はトップ。2、3枠が各2勝。1、5、6枠が各1勝。7、8枠は優勝馬なしで外枠不利。