巨人・門脇が母校の創価大で始動した。同じOBのヤクルト・小川らと汗を流し「全部、野球につながるっていう意味も込めて」と今年のテーマに「繋」の漢字を掲げた。新相棒とともにレギュラー再奪取を狙う。昨季は開幕スタメンこそつかんだが、プロ3年目で最少の81試合出場に終わった。遊撃だけでなく二塁にも挑戦予定で「細かい動きが多い」と小さめのグラブを新調した。似ていることからグッズになっているコツメカワウソをモ