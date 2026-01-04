中京で開催された21〜23、25年を含めた過去10年で傾向を探る。☆人気1番人気【2・0・2・6】、2番人気【0・2・3・5】、3番人気【2・2・0・6】。4、5番人気が各1勝。6番人気以下の優勝馬4頭で波乱含み。☆前走リゲルS組が【4・0・2・18】と重賞組を上回る活躍。関屋記念組が2勝。富士S、オーロC、菊花賞、元町S組が1勝ずつ。☆枠順中山金杯同様、青帽の4枠が【4・0・2・14】と活躍。1、6枠が各2勝。2、3枠が各1勝。5、