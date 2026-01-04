芝クッション値9.1＝標準※土曜午前10時30分含水率＝芝G前12.5％、4角13.2％ダートG前7.2％、4角8.2％※土曜午前10時30分。芝は今週からBコース。3角から直線にかけて内側に傷み。水分も含んでタフな状態。ダートは土曜に凍結防止剤を散布。こちらも時計がかかりそうだ。