午（うま）年の大黒柱が先頭を走ってチームを引っ張る。ヤクルト・小川が3日、母校の創価大で始動。5月に36歳の誕生日を迎える年男として「粘り強く1年間戦いたい。マウンドでチームを引っ張ることが大事」と思いを新たにした。ムチに応える。24年は12試合、昨年は13試合の登板にとどまり「悔しいところもある」と受け止める。2軍降格も味わい、試行錯誤を続ける中で前を向かせてくれたのは昨季まで2軍を率いた池山監督だ。「