西武のドラフト1位・小島（明大）に対し、西口監督が春季キャンプで捕手としての英才教育を施す。既にA班（1軍）参加が決定。指揮官はキャンプのブルペンで一人でも多くの投手のボールを受けさせたい考えで「いろんなタイプの投手がいるし、どう操っていくかは苦労すると思う。しっかりと（ブルペンで）捕って学びながら成長を」とした。打撃面は「ある程度対応してくれると思う」と高く評価している。