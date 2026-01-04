芝クッション値9.9＝標準※土曜午前9時含水率＝芝G前8.0％、4角9.1％ダートG前4.5％、4角4.3％※土曜午前10時。芝は前開催後に傷みが生じた箇所の蹄跡補修・洋芝追加播種（はしゅ）を行い、生育順調で全体的に良好。時計が出やすい。ダートはパサパサでパワー勝負。