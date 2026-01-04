将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（33）を2期連続で迎えるALSOK杯第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は11日、静岡県掛川市「掛川城二の丸茶室」で開幕する。藤井は5連覇、永瀬は3度目の挑戦で初奪取を目指す。いつだって藤井王将は分厚い壁だ。通算の対戦成績は永瀬の11勝32敗。過去に6度あったタイトル戦でも全敗で、その内容も6勝21敗と、完膚なきまでに