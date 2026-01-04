俳優の中村倫也（３９）が、３日深夜放送の「サンド屋台」（ＴＢＳ系）に出演。下積み時代を語った。中村は、「僕１８歳で仕事を始めて、朝ドラ『半分、青い。』で世の中の人にバッて知ってもらった。（その時）３２歳くらいだった」と話し「朝ドラやってる時もなんですけど、高円寺の小さい１部屋のアパートに住んでた」と告白。「オートロックもないしセキュリティーがガバガバで、（ドアを）開けたら記者の人と目が合うみた