大泉洋が、10月期に放送される池井戸潤原作の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）で主演を務めることが、昨日1月3日21時から放送された『完全密着！箱根駅伝』（同）にて発表された。【写真】ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の主演を務める大泉洋大泉が演じるのは、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局のチーフプロデューサー・徳重亮。 原作の同名小説は、日本の正月の風物詩となった箱根駅伝をテーマに、池井戸潤が十余