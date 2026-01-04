◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年連続で８区に出場した青学大の塩出翔太（４年）が１時間３分４５秒の区間新記録をマークし、優勝を決定づけた。体調不良で急きょ１区欠場の荒巻朋熙（４年）が１０キロ地点の給水係を務めて快走をサポート。現４年生と同期の皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）