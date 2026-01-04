西武・西口文也監督（５３）は３日、ドラフト１位・小島大河捕手（２２）＝明大＝の起用法について、捕手に専念させる意向を示した。打力も長所だが「今のところキャッチャー１本しか考えてないです」と明言。１軍スタートが確実な春季キャンプから正捕手争いを繰り広げていくことになる。簡単にレギュラー獲得とはいかない。昨季チームでは古賀悠が最多の９５試合に先発出場。指揮官は「スローイングに関してはもう言うことは