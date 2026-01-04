岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと合意の報道にネットは騒然となった。巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本がブルージェイズと４年６０００万ドル（約９４億円）で契約合意したと３日（日本時間４日）、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。４日未明の電撃ニュースにＸ（旧ツイッター）では