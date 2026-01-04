ロッテが獲得した前ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手（２９）が３日、球団を通じてコメントを寄せ「２０２６年の目標はパ・リーグで最多奪三振を獲得し、チームのリーグ優勝に貢献することだよ」と宣言した。現在は米国の自宅に滞在している。「週５日、トレーニングを行っている。まだ詳しくは言えないけど、新しい球種の開発にも取り組んでいる」と明かし、新球を習得して新天地に乗り込む。昨季はＤｅＮＡで１０勝を挙