オリックス・岸田護監督（４４）が３日、４年契約の最終年を迎えた森友哉捕手（３０）の完全復活を望んだ。「去年はケガで思うようにいかなかったが、秋季キャンプも志願して、ものすごい練習量をやってくれた。今年は打者、捕手でも大暴れしてくれると期待している」昨季の森は開幕前に右脇腹痛で出遅れるなど故障続き。出場５０試合で打率・２０５、１本塁打、１４打点と、打撃３部門とも自己ワーストという屈辱の一年とな